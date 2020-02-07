Главный фаворит предстоящей оскаровской церемонии в мужской актерской номинации получил предложение от студии Disney принять участие в новой экранизации сказки о Питере Пэне, сообщает The Disinsider, ресурс, посвященный эксклюзивным диснеевским новостям.
Звезде «Джокера» предложена роль главного антагониста — капитана Крюка (которую ранее исполнял, в частности, Дастин Хоффман в фильме Спилберга «Капитан Крюк» 1991 года выпуска). Марго Робби может сыграть фею
Отправной точкой сюжета станет желание Крюка отомстить Пэну за то, что тот лишил его руки. Для этого злодей похитит братьев Венди и с их помощью заманит Питера в западню.
В режиссерском кресле проекта под названием «Питер Пэн и Венди» находится Дэвид Лоури, на счету которого фильмы «Дракон Пита», «История призрака», «Старик и ружье». Дата релиза пока не называется.