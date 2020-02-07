Анастасия Лях .7 февраля, 2020 3

Главный фаворит предстоящей оскаровской церемонии в мужской актерской номинации получил предложение от студии Disney принять участие в новой экранизации сказки о Питере Пэне, сообщает The Disinsider, ресурс, посвященный эксклюзивным диснеевским новостям.

Звезде «Джокера» предложена роль главного антагониста — капитана Крюка (которую ранее исполнял, в частности, Дастин Хоффман в фильме Спилберга «Капитан Крюк» 1991 года выпуска). Марго Робби может сыграть фею Динь-Динь .

Отправной точкой сюжета станет желание Крюка отомстить Пэну за то, что тот лишил его руки. Для этого злодей похитит братьев Венди и с их помощью заманит Питера в западню.

В режиссерском кресле проекта под названием «Питер Пэн и Венди» находится Дэвид Лоури, на счету которого фильмы «Дракон Пита», «История призрака», «Старик и ружье». Дата релиза пока не называется.