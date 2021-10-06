Издание The Playlist поговорило с Хоакином Фениксом и выяснило, что актер на данный момент совершенно ничего не знает о съемках сиквела «Джокера».

Напомним, сразу же после проката и сногсшибательных кассовых сборов пошли слухи о том, что Феникс вернется к роли Джокера (Артура Флека) в сиквеле, сценарием и съемками которого вновь займется Тодд Филлипс. Филлипс в свою очередь заявил, что возьмется за продолжение только в том случае, если возникнет крутая идея, а не для того, чтобы лишь бы что-нибудь снять и студия заработала деньги.

Позже слухи материализовались, и вроде как было объявлено, что «Джокер 2» действительно состоится. Более того, говорилось, что боссы Warner якобы предложили Филлипсу 50-миллионный гонорар за сразу два сиквела.

Однако на сегодняшний день проект-продолжение не существует. То есть потенциально сиквел возможен, но пока что нет ничего конкретного. По словам Феникса, ему никто ничего не говорил, с ним не связывались ни студия Warner, ни Тодд Филлипс. Актер отметил, что не прочь вернуться, но только если сценарий продемонстрирует интересное развитие сюжета и персонажа.