Анастасия Лях .15 сентября, 2020 5

Издание The Mirror, ссылаясь на инсайдерскую информацию, опубликовало слух, будто руководство Warner предложило Хоакину Фениксу гонорар в пятьдесят миллионов долларов за возвращение к роли Джокера.

Отметим, что практически в такую же сумму обошлось все производство оригинального фильма. «Джокер», выпущенный в 2019 году, был снят за 55 миллионов долларов и сумел собрать в прокате более миллиарда, несмотря на взрослый рейтинг R.

Правда, речь идет о съемках сразу в двух сиквелах, так что, видимо, гонорар в пятьдесят миллионов покрывает участие в двух проектах. Так или иначе актер пока что никаких контрактов не подписывал. У Феникса, как известно, непростой характер, так что боссам Warner нужно будет хорошенько постараться, чтобы убедить звезду.