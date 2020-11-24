Анастасия Лях .24 ноября, 2020 14

Режиссер Ари Астер готовит новый хоррор. Главную роль в нем исполнит Хоакин Феникс, сообщает The Discussing Film.

Астер выступит сценаристом, постановщиком и продюсером. Сценарий, обращенный к стилистике сюрреализма, он написал несколько лет назад. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности и повествует о немолодом парне с расшатанными нервами по имени Бо, который подобно главному герою романа Альбера Камю «Посторонний» отправляется на похороны матери. Но по дороге узнает нечто страшное о своем прошлом.

Проект получил название «Бо испуган». Сроки производства и остальной актерский состав не уточняются.

Напомним, по итогам дебютной «Реинкарнации» и воспоследовавшего «Солнцестояния» Ари Астер стал одним из самых многообещающих и нетривиальных создателей современного хоррора.