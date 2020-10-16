Анастасия Лях .16 октября, 2020 11

Двадцать лет назад Хоакин Феникс сыграл антагониста в оскароносном пеплуме Ридли Скотта «Гладиатор». И вот теперь актер снова поработает с режиссером.

Как сообщает Deadline, Феникс сыграет французского императора Наполеона в картине под названием «Kitbag». Название переводится как «вещевой мешок» или «саквояж». Это отсылка к поговорке «в вещевом мешке каждого солдата спрятан генеральский штаб».

Сюжет продемонстрирует авторскую точку зрения на приход Наполеона к власти, его завоевательские амбиции и взаимоотношения с женой Жозефиной.

К непосредственным съемкам этого фильма Ридли Скотт приступит нескоро, так как у постановщика наполеоновские планы: сейчас он заканчивает рыцарскую драму «Последняя дуэль», затем поработает над байопиком про убийство Маурицио Гуччи, которого заказала жена, и лишь после займется байопиком про Бонапарта.