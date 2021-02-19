Анастасия Лях .19 февраля, 2021 7

Как сообщает Deadline, звезда «Джокера» исполнит главную роль в новом проекте Ари Астера, создателя хваленых хорроров «Реинкарнация» и «Солнцестояние».

Фильм получил название «Бульвар разочарования». Феникс сыграет некоего успешного предпринимателя, история жизни и карьеры которого охватит несколько десятилетий. Других подробностей сюжета пока что нет.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Хоакин Феникс сыграет в новом хорроре Ари Астера под названием «Бо боится». То есть либо это два рабочих названия одного и того же проекта, либо Астер разрабатывает параллельно два сценария и в обеих историях видит главным героем Феникса.