На днях актер получил премию Британской киноакадемии за игру в фильме «Джокер». Получая награду, Феникс высказался о дискриминации в кинонаграждениях.
Актер произнес речь о том, что белокожие кинематографисты
«У меня противоречивые чувства… Множество моих коллег заслуживают того же, что имею я. Но у них нет тех привилегий, которыми пользуются белые. Понятно, никому не нужны подачки и особое отношение. Но почему тогда мы, белые, относимся к себе
Отметим, что ранее и другие представители киношной сферы возмутились тем фактом, что в номинантах на «Оскар» опять отсутствуют черные. Также было подмечено игнорирование американскими киноакадемиками фильмов, созданных женщинами (например, ленты «Прощание» с Аквафиной).
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую