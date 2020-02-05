Анастасия Лях .5 февраля, 2020 5

На днях актер получил премию Британской киноакадемии за игру в фильме «Джокер». Получая награду, Феникс высказался о дискриминации в кинонаграждениях.

Актер произнес речь о том, что белокожие кинематографисты по-прежнему удостаиваются наград приоритетнее, чем темнокожие.

«У меня противоречивые чувства… Множество моих коллег заслуживают того же, что имею я. Но у них нет тех привилегий, которыми пользуются белые. Понятно, никому не нужны подачки и особое отношение. Но почему тогда мы, белые, относимся к себе по-особому …».

Отметим, что ранее и другие представители киношной сферы возмутились тем фактом, что в номинантах на «Оскар» опять отсутствуют черные. Также было подмечено игнорирование американскими киноакадемиками фильмов, созданных женщинами (например, ленты «Прощание» с Аквафиной).