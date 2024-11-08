sonyazhytkova .8 ноября, 2024 3

Через майже 25 років режисер Рідлі Скотт поділився несподіваним фактом: Фенікс, який став зіркою завдяки ролі Коммода у "Гладіаторі", ледь не відмовився від цієї ролі на фінальному етапі підготовки.

Це сталося, коли Фенікс у костюмі принца заявив, що не може продовжити зйомки. Як згадує Рідлі Скотт, на це відреагував Рассел Кроу, обурившись: "Це дуже непрофесійно", — сказав він.

Режисер розповів, як вмовив Фенікса не залишати проєкт: "Я був для нього як старший брат і справжній друг. 'Гладіатор' став для нас обох великим випробуванням на початку кар'єри".

Ця історія стала відома після того, як у липні Хоакін Фенікс покинув знімальний майданчик фільму Тода Хейнса, що мав стати гей-романом, під час підготовки до зйомок у Гвадалахарі, Мексика. Виробництво проєкту було зупинено, а серед учасників був також Денні Рамірес.

Хоакін не повертається до ролі Коммода у "Гладіаторі 2", що виходить у кіно 22 листопада. Проте актор знову працював із Рідлі Скоттом у фільмі "Наполеон", де зіграв головну роль.

Сиквел "Гладіатора" розповідає історію Люція, сина Люцилли, який у першій частині став свідком смерті Максимуса (Рассел Кроу) від руки свого дядька Коммода (Фенікс). Тепер, ставши дорослим, Люцій змушений вступити до Колізею і битися за славу Риму. У фільмі також зіграли Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Квінн, Фред Хечінгер та Конні Нільсен, яка повертається до ролі Люцилли.

Джерело: Deadline