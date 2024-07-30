sonyazhytkova .30 июля, 2024 3

Фенікс знову виконує роль Артура Флека у музичному продовженні фільму Тодда Філліпса про відомого лиходія DC Comics, Джокера.

"Я добре пам’ятаю, як вона поперхнулася кавою, коли я вперше заспівав. Це було цікаво і додало мені впевненості", - жартома сказав Фенікс в інтерв'ю з Empire. Гага, яка втілює роль коханої Джокера, Гарлі Квінн, "завжди була дуже підтримуючою", - згадує Фенікс, зазначивши, що співачка говорила йому: "Дій за своїм відчуттям, все добре".

"Для когось, хто не є виконавцем у такому форматі, це може бути... незручно, але водночас дуже захопливо", - додав він.

Для виконавиці "Bad Romance" роль у музичному фільмі стала викликом, адже вимагала нового підходу до співу. Леді Гага підкреслила, що у цій ролі вона виступає не як звична сценічна особистість, а як персонаж. Співачка доклала багато зусиль, щоб її вокал звучав інакше, ніж зазвичай, і відповідав її ролі у стрічці.

У фільмі також знімаються Кетрін Кінер, Брендан Глісон та Зазі Бітц. "Джокер: Божевілля на двох" входить до складу DC Elseworlds і не пов'язаний з всесвітом, який створюють Пітер Сафран і Джеймс Ганн, керуючи DC Studios.

Джерело: Deadline