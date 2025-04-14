sonyazhytkova .14 апреля, 2025 11

Студія A24 презентувала перший тизер нового фільму Арі Астера "Еддінгтон" — і це не просто трейлер, а справжній напад тривожності, загорнутий у формат нескінченної стрічки соцмереж. Чорна комедія, вестерн-трилер і цифровий апокаліпсис в одному флаконі.

У ролях — Хоакін Фенікс, Емма Стоун, Остін Батлер і Педро Паскаль. І це ще тільки перші нотки цього кінематографічного безумства.

У центрі подій — вигадане містечко Еддінгтон, штат Нью-Мексико, яке застрягло в самому епіцентрі буремного 2020-го. Починається все з безневинного скролу Instagram, поки в кадрі не з'являється шериф Джо Крос у виконанні Фенікса, який м’яко натякає: "Якщо цінуєш своє життя — подумай двічі. Люди в Еддінгтоні люблять зброю".

Далі — більше: Остін Батлер істерить, Емма Стоун дистанціюється від чоловіка-шерифа, меми, змови, пандемія, Blackout Tuesday, відео з танцями під літературну класику — і передвиборча кампанія героя Педро Паскаля, який хоче стати мером. Завіса спадає: той, хто скролить увесь цей хаос, — сам шериф Крос. Як кажуть, будь змінами, які хочеш побачити у світі… або хоча б лайкай їх.

Офіційний синопсис натякає на вибуховий сюжет: у травні 2020 року конфлікт між шерифом і майбутнім мером розколює містечко навпіл, коли сусід починає дивитися на сусіда як на потенційного ворога. Астера, як завжди, цікавлять не лише жахи реальності, а й те, як легко в ній втратити людське обличчя.

Поки що точна дата виходу "Еддінгтона" у кіно невідома. Але якщо ви досі не оговталися від 2020-го — не біда, цього разу все повториться на великому екрані з попкорном у руках. Хоча… чи врятує попкорн, коли шериф у прямому ефірі гортає меми й паралельно лупить протестувальників? Можливо, краще взяти щось міцніше.

Джерело: Gamesradar