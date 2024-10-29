sonyazhytkova .29 октября, 2024 10

Актор отримав можливість втілити культовий образ у фільмах Тодда Філліпса, але в нещодавньому інтерв’ю він розповів, що обговорював з режисером перспективу ролі антогоніста Ґотем сіті у всесвіті DC.

"Я пам’ятаю, що спілкувався з Крісом Ноланом про 'Темного лицаря', але цього не сталося з певних причин", — зазначив Хоакін Фенікс у програмі Tetragrammaton з Ріком Рубіном. "Тоді я не був готовий. Це одне з тих питань: 'Що в мені заважає зробити це?' І справа не лише в мені. Є щось інше. Є інша людина, яка має це зробити".

Актор також додав: "Я не можу навіть уявити, яким би був фільм без виступу Гіта Леджера, правда ж?".

Фенікс не уточнив, чи Нолан запевняв його, що він є ідеальним кандидатом для ролі, або як саме відбувалася їхня розмова. Проте актор підкреслив, що їхня зустріч справді мала місце. Він відчував, що не готовий прийняти цю роль, і, можливо, режисер також вважав, що Фенікс не відповідає його уявленням про Джокера.

Гіт Леджер вразив глядачів, зігравши Джокера у фільмі Крістофера Нолана 2008 року, за що посмертно був удостоєний Оскара. Хоакін Фенікс також отримав цю нагороду за свою версію Джокера в стрічці 2019 року.

Джерело: Deadline