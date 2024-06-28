sonyazhytkova .28 июня, 2024 4

На екрани виходить довгоочікуване продовження культового фільму "Twister" (1996) з Біллом Пакстоном та Гелен Гант.

Фільм "Twisters", в якому головну роль виконує Глен Пауелл, наближається до свого прем'єрного показу наступного місяця. За даними Deadline, прогнозується, що стрічка зможе зібрати від 45 до 50 мільйонів доларів у перший вікенд прокату.

Проте, за даними Boxoffice Pro, які розраховані приблизно за місяць до прем'єри у середині липня, "Twisters" може зібрати на старті від 65 до 95 мільйонів доларів. Якщо прогнози справдяться, це стане одним з найкращих дебютів літнього кіносезону 2024 року.

Наразі лідером літнього прокату є "Думками навиворіт 2", який заробив 387,9 мільйона доларів у США та 411,9 мільйона доларів міжнародних зборів, загалом отримавши 799,8 мільйона доларів (за даними Box Office Mojo). Цей емоційний анімаційний фільм, ймовірно, втретє поспіль очолить кінопрокат, оскільки прогнозується, що він заробить ще 55-60 мільйонів доларів лише в США.

Джерело: Мovieweb