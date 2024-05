sonyazhytkova .24 мая, 2024 5

Приквел до культового фільму жахів 1976 року "The Omen", який вийшов на великі екрани минулого місяця, розпочне стрімінг на Hulu у США та Disney Plus у Великій Британії вже 30 травня.

У фільмі розповідається про американку Маргарет (Нелл Тайгер Фрі), яка приїжджає до Риму, щоб стати черницею. Проте вона швидко усвідомлює, що її нове життя приховує страшні таємниці. Маргарет стикається з жахливою змовою, метою якої є народження чистого зла.

Режисеркою дебютної повнометражної стрічки виступила Аркаша Стівенсон, а в акторському складі також з'являються Білл Найї та Рейф Інсон.

"The First Omen" отримав 81% на Rotten Tomatoes. Gamesradar називає його "диявольськи добрим" і "атмосферною передісторією". The Observer вважає, що фільм не такий страшний, як оригінал, але містить моторошні моменти. The Independent хвалить дебют Аркаші Стівенсон за кроваво-мерзенні та водночас гарні елементи жаху. Білл Найї, який грає кардинала Лоуренса, відзначив унікальність і свіжість сценарію, що перевершує всі очікування.

Джерело: Gamesradar