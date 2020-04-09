Анастасия Лях .9 апреля, 2020 5

Как сообщает Deadline, в производство запущена новая версия культового фильма «Другие», выпущенного на экраны в 2001 году.

Напомним, оригинальную картину снял испанский режиссер Алехандро Аменабар, а главную роль исполнила Николь Кидман. Актриса сыграла мать и жену, ожидающую мужа с войны. Вместе с детьми она живет в мрачном старинном особняке, но вынуждена избегать любого выхода во внешний мир из-за врожденной болезненной светочувствительности детей. А в доме, как выясняется, обитают призраки… Под конец зрителей ожидал сюжетный твист, переворачивающий каноны жанра «дома с привидениями» с ног на голову.

О ремейке пока что почти ничего неизвестно. Проект находится на ранней стадии разработки. Сообщается, что новый сценарий переосмыслит и осовременит оригинальную историю, а в ролях будут задействованы известные актеры.