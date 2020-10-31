Анастасия Лях .31 октября, 2020 9

Студия Blumhouse запустила в производство пятый фильм кассовой мистической франшизы «Астрал» о демонах, проникающих из потустороннего мира в реальный.

Как пишет Deadline, в пятой части сюжет вернется к семейству Ламберт, которое было в центре первых двух «Астралов». Патрик Уилсон вернется к роли главы семейства. Помимо этого актер самолично выступит и постановщиком, и это будет его режиссерский дебют.

Сценарий, детали которого пока что хранятся в секрете, написал Скотт Тимс, работавший над предстоящим слэшером «Хэллоуин убивает». Идея же принадлежит Ли Уоннеллу, который под крылом Blumhouse крайне удачно и свежо переиначил классическую фантастику «Человек-невидимка» , превратив ее в психологический хоррор-триллер о женской эмансипации.

Релиз «Астрала 5» намечен на 2022 год, но точной даты выхода пока нет.