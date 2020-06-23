Анастасия Лях .23 июня, 2020 11

Успешный хоррор-альманах «З/Л/О» (в оригинале «V/H/S») 2012 года выпуска, получивший два продолжения, будет перезапущен, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, среди создателей оригинального проекта были Дэвид Брукнер и Адам Вингард. Именно Брукнер займется перезапуском франшизы, то есть напишет новый сценарий. А режиссерами новых короткометражек выступят Саймон Баррет («З/ Л/О 2»), Тимо Тьяджанто и Хлоя Окуно.

Первая часть обновленной серии получила название «З/ Л/О 94». Надо полагать, имеется в виду 1994 год. Как известно, вторая половина 90-х — эпоха заката формата VHS; в начале нулевых видеокассеты практически полностью были вытеснены DVD-дисками .

Также напомним, что в первом фильме оригинальной франшизы речь шла о том, как несколько ребят находили загадочную видеокассету, на которую были записаны жуткие истории о потусторонних злых существах.