Анастасия Лях .26 августа, 2020 8

Культовый фантастический хоррор «Нечто», вышедший в 1982 году, получит новую версию, и в ее разработке поучаствует создатель оригинала Джон Карпентер.

Об этом именитый режиссер сообщил лично во время фестиваля Fantasia Film Festival. Пока неизвестно, что это будет: ремейк, сиквел или перезапуск. Производством займется продюсерская компания Джейсона Блума Blumhouse, которая недавно успешно возродила и продолжила хоррор-франшизу «Хэллоуин», также начатую Карпентером.

Напомним, ремейк фильма «Нечто» был выпущен в 2011 году без участия Джона Карпентера и провалился во всех смыслах, не удостоившись похвалы ни от зрителей, ни от критиков.