Анастасия Лях .10 ноября, 2020 8

До зрителей из-за пандемии так и не добралось «Тихое место 2», а создатели франшизы уже запустили в производство безымянный фильм-ответвление , сообщает Deadline.

Напомним, оригинальный хоррор «Тихое место» с Эмили Блант в главной роли вышел на экраны в 2018 году и стал хитом и среди критиков, и среди зрителей. В нем рассказывалось о семье, живущей в условиях постапокалипсиса, вызванного нашествием таинственных слепых монстров, обладающих сверхчутким слухом. Поэтому чтобы не стать их добычей, нужно было хранить тишину.

Оригинал снял Джон Красински. Он же выступил режиссер пока что не вышедшего сиквела, в котором мы должны были узнать чуть больше о происхождении чудовищ и непосредственном дне апокалипсиса, а также познакомиться с некоторыми другими выжившими остатками человечества.

Постановщиком спин-оффа , сюжет которого держится в секрете, выступит Джефф Николс, известный по фильмам «Мад», «Укрытие» и «Специальный полуночный выпуск». Его релиз намечен на 2022 год.

Что же касается «Тихого места 2», в настоящее время его премьера запланирована на 22 апреля 2021.