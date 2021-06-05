Анастасия Лях .5 июня, 2021 0

На фото: Рассел Кроу и Пол Беттани в фильме "Хозяин морей: На краю Земли"

Студия 20th Century перезапускает историко-приключенческую картину «Хозяин морей: На краю Земли».

Напомним, фильм режиссера Питера Уира 2003 года выпуска, основанный на первом романе исторической литературной серии Патрика О’Брайана, рассказывал о том, как британский капитан (Рассел Кроу) во время наполеоновских войн одержимо преследует французский корабль у берегов Южной Америки. На борту британского судна помимо военных и матросов находится близкий друг капитана, врач и натуралист (Пол Беттани), у которого тоже есть одержимость.

Фильм Уира получил очень хорошие отзывы и номинировался на «Оскар» в десяти категориях. Кто сыграет в новой версии, пока неизвестно. Сценарий напишет Патрик Несс («Голос монстра», «Поступь хаоса»).