Студия 20th Century перезапускает
Напомним, фильм режиссера Питера Уира 2003 года выпуска, основанный на первом романе исторической литературной серии Патрика О’Брайана, рассказывал о том, как британский капитан (Рассел Кроу) во время наполеоновских войн одержимо преследует французский корабль у берегов Южной Америки. На борту британского судна помимо военных и матросов находится близкий друг капитана, врач и натуралист (Пол Беттани), у которого тоже есть одержимость.
Фильм Уира получил очень хорошие отзывы и номинировался на «Оскар» в десяти категориях. Кто сыграет в новой версии, пока неизвестно. Сценарий напишет Патрик Несс («Голос монстра», «Поступь хаоса»).