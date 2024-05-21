sonyazhytkova .21 мая, 2024 3

Адаптація серіала від Netflix (заснована на знаменитих графічних романах Ніла Геймана) нарешті оголосила акторський склад для останніх членів "Безмежних" - безсмертних істот, які правлять усім буттям.

У "Пісочному чоловіку" Том Стуррідж грає Морфея, короля Снів, якого ув'язнили на 100 років. Повернувшись, він знаходить своє царство та світ у руїнах. Морфей прагне відновити свою землю та повернути рівновагу, серіал також розкриває його стосунки з шістьма братами та сестрами, кожен з яких уособлює різні аспекти життя.

Перший сезон познайомив глядачів зі Смертю (Кірбі Хауелл Баптіст), Жадання (Мейсон Александр Парк) та Страждання (Донна Престон). Фанати з нетерпінням чекають, щоб побачити всю родину "Безмежних" на екрані, і Netflix щойно оголосив акторів для останніх трьох членів.

До акторського складу приєднуються Едріан Лестер у ролі Долі (який керує долями, шляхами та виборами), Есме Крід-Майлз у ролі несамовитої та непередбачуваної молодшої сестри Деліріум, і Баррі Слоун як загадковий блудний син (член "Безмежних", який покинув свою посаду).

Акторів оголошено у X/Twitter на офіційній сторінці серіалу. Разом з відео, що демонструє всіх сестер та братів у костюмах, твіт гласив: "Безмежні нарешті зібралися: Представляємо Едріана Лестера у ролі Долі, Есме Крід-Майлз у ролі Деліріуму та Баррі Слоуна як блудного сина у наступному сезоні ПІСОЧНОГО ЧОЛОВІКА. Це буде неймовірне сімейне свято".

Офіційна дата виходу другого сезону ще не оголошена. Проте через акаунт шоу на X/Twitter стало відомо, що виробництво розпочалося ще минулого року, через 35 років після публікації першого номера коміксу "Пісочний чоловік".

Джерело: Мovieweb