sonyazhytkova .28 февраля, 2025 11

Перший трейлер "Оцінки" обіцяє напружене протистояння, холодний футуризм і акторську гру, що пробирає до кісток. Візуальний стиль режисерки Флер Фортюне створює атмосферу, де кожен погляд і тиша важать більше за слова.

Що, якщо право стати батьками — привілей, а не природне право?

У майбутньому, де ресурси обмежені, а держава суворо контролює народжуваність, подружжя Міа (Елізабет Олсен) і Аар’ян (Гімеш Патель) прагнуть пройти урядову перевірку, щоб отримати дозвіл на батьківство. Протягом семи днів вони змушені жити під наглядом загадкової асесорки Вірджинії (Алісія Вікандер), яка має винести свій вирок. Та, замість звичайної формальності, тест перетворюється на справжній психологічний жах, ставлячи під сумнів не лише їхні стосунки, а й саму суть людяності.

Фільм вийде у кінотеатрах вже 21 березня 2025 року. Але чи готові глядачі до питань, на які немає простих відповідей?

Джерело: Мovieweb