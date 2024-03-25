sonyazhytkova .25 марта, 2024 3

У "Крик 7" разом з Нів Кемпбелл з'являться ще два відомих актори з попередніх фільмів.

За інсайдерською інформацією від Даніеля Ріхтмана, у продовженні режисера Кевіна Вільямсона є можливість, що у фільмі "Крик 7" можуть повернутися знайомі обличчя - Кортні Кокс і Патрік Демпсі з "Крику 3". Наразі лише повернення Кемпбелл офіційно підтверджено, тому ці чутки потребують подальшого підтвердження.

Згідно зі звітом Ріхтмана, Кокс "гарантовано" повернеться, щоб відіграти роль журналістки Гейл Уезерс, яку або обожнюють, або ненавидять. Після відмови Кемпбелл повернутися як Сідні Прескотт у "Крику VI" через фінансові суперечки, Кокс залишиться єдиною вижившою у команді оригінального "Крику" (1996), яка з'явилася у п'ятій частині - і у всіх шести фільмах жахів цієї серії.

Також важливо зазначити, що голос Гостфейсу у всіх фільмах належить Роджеру Джексону. Крім того, за повідомленням Ріхтмана, Патрік Демпсі з "Крику 3" розглядає можливість повернення до ролі Марка Кінкейда. Демпсі, який втілив об'єкт кохання для Сідні Прескотт, також був підозрюваним у ролі Гостфейса у фільмі 2000 року. Хоча він з'явився лише в одній частині, персонаж Демпсі був згаданий кілька разів, особливо після того, як став чоловіком Сідні між подіями "Крику 4" і "Крику" (2022).

Джерело: Мovieweb