sonyazhytkova .1 мая, 2025 7

Стримінговий гігант Netflix презентував перший трейлер "Вулиця страху: Королева краси" — нової частини популярної підліткової горор-франшизи, заснованої на книжках Р. Л. Стайна. Цього разу дія знову розгортається у проклятому містечку Шейдісайд, штат Огайо, де випускний бал у місцевій школі перетворюється на смертельну гру.

Сценарист Дональд МакЛірі та режисер Метт Палмер занурюють нас у 1988 рік, коли група популярних дівчат бореться за титул королеви балу. Та все змінюється, коли до списку претенденток потрапляє загадкова новенька. Починаються зникнення, паніка наростає, а в коридорах школи з’являється постать у масці. Поки підлітки готуються до свята, над Шейдісайдом знову нависає тінь прокляття.

У фільмі зіграли Індія Фаулер ("Небувалі"), Сюзанна Сон ("Червона ракета"), Фіна Стразза ("Газетниці"), Девід Іаконо ("Літо, коли я стала привабливою"), Елла Рубін ("Думка про тебе"), Кріс Кляйн ("Милі магнолії"), Аріана Ґрінблатт ("Барбі"), Лілі Тейлор ("За межами") та Кетрін Вотерстон ("Кінець, з якого ми починаємо"). Також у стрічці з’являться Даррін Бейкер, Ребекка Аблек, Даміан Ромео, Дакота Тейлор, Іден Саммер Ґілмор, Бреннан Клост та інші.

Нагадаємо, оригінальна трилогія "Вулиця страху" дебютувала на Netflix влітку 2021 року і виходила три тижні поспіль. Усі три фільми провели загалом 12 тижнів у Топ-10 платформи.

"Перша частина: 1994" знайомила нас із групою підлітків, які дізнаються про прокляття, що переслідує їхнє місто століттями.

"Друга частина: 1978" занурювала у події табору Найтвінг, де таборові вожаті стикалися з новим спалахом жаху.

"Третя частина: 1666" розкривала витоки прокляття у містечку Юніон — предтечі Шейдісайда.

Дивіться трейлер нової глави "Вулиця страху" — і готуйтеся до випускного, який ви не забудете… якщо переживете його.

Джерело: Deadline