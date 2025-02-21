sonyazhytkova .21 февраля, 2025 1

Драма від Hulu, створена на студії 20th Television, отримала зелене світло на другий сезон. Серіал, що розповідає про агентів Секретної служби, занурює глядачів у загадковий світ, де смерть президента і таємниче будівництво підземного міста стають каталізаторами для розслідування, що змінює долі всіх учасників.

У головній ролі — Стірлінг К. Браун, відомий за роллю у серіалі "Це-ми", який грає Ксав'єра Коллінза. Серіал розгортається в безтурботному містечку, де мешкають впливові постаті, ідеальний спокій якого руйнується після вражаючого вбивства, що дає старт розслідуванню з непередбачуваними наслідками.

Перший сезон привернув увагу 7 мільйонів глядачів на Hulu, і вже тепер, за попередніми прогнозами Nielsen, серіал може увійти до Топ-10 найкращих оригінальних шоу.

В акторському складі також з'являються Джеймс Марсден, Джуліанна Ніколсон, Сара Шахі, Ніколь Брайдон Блум, Алія Мастін і Персі Деггс IV — зірки, які привнесли нові грані в історію, що лише набирає обертів. Що ж приховує це місто, і хто насправді стоїть за смертю президента? Відповіді на ці питання чекають нас у новому сезоні.

Джерело: Deadline