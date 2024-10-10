sonyazhytkova .10 октября, 2024 10

Режисер серіалу "Миротворець", поділився першими натяками на загадкового персонажа, який з'явиться у другому сезоні популярного проєкту від DC Studios.

На своїй сторінці у соціальних мережах Ґанн опублікував фото, на якому зображено постать, що сидить перед багаттям, показана зі спини. Підпис під світлиною звучить загадково: "Хто це може бути?". Це породило хвилю обговорень серед фанатів DC Comics, які висловлюють свої припущення. Одні вважають, що це може бути Вождь Апачів, інші ж здогадуються, що це Лонг Шедоу, персонаж, натхненний попереднім героєм.

Однак, це не єдиний новий персонаж, якого Ґанн представив для другого сезону. В нещодавньому інтерв'ю для EW, співголова DC Studios підтвердив, що Рік Флег-старший також відіграватиме важливу роль у нових епізодах "Миротворця". Він зазначив: "Флег-старший з’явиться не тільки у 'Супермені', але й стане одним із ключових героїв другого сезону 'Миротворця'. Його персонаж є дуже складним і неоднозначним, ми побачимо його з різних боків".

Відомо, що роль Ріка Флега-старшого зіграє Френк Ґрілло, який вперше з’явиться на екрані в анімаційному серіалі "Команда істот", прем’єра якого запланована на цю осінь на платформі Max. Джеймс Ґанн зазначив, що цей персонаж має складний і неоднозначний характер, що дозволить глядачам побачити його з різних перспектив. Режисер давно прагнув попрацювати з Ґрілло і нарешті знайшов для нього відповідну роль. Тепер актор активно бере участь у нових проєктах студії.

Другий сезон "Миротворця" обіцяє стати ще динамічнішим і несподіванішим, з новими героями та захопливими поворотами сюжету.

Джерело: Deadline