sonyazhytkova .19 апреля, 2024 9

Зйомки екранізації майбутнього проєкту розпочнуться вже цього року.

Незабаром на екранах з'явиться очікуваний фільм, заснований на романі Шусаку Ендо 1973 року. Ще невідомо, хто саме відіграє роль Ісуса - Ендрю Гарфілд чи Майлз Теллер. За даними Variety, режисер планує фінансувати проєкт незалежно від системи студій. "Я відповів на заклик Папи до мистецтва так, як вмію краще - уявивши та написавши сценарій до фільму про Ісуса", - розповів Скорсезе на конференції в Ватикані минулого року.

Раніше, Ендрю Гарфілд вже відзначився у фільмі Мартіна Скорсезе "Мовчання" 2016 року, також заснованому на романі Ендо. За сюжетом дія відбувається у XVII столітті, і розповідає історію двох португальських католицьких місіонерів (Гарфілд та Адам Драйвер), які вирушають до Японії у пошуках зниклого наставника (Ліам Нісон), після того як поширилися чутки про його відмову від віри.

Після завершення зйомок "Життя Ісуса" Мартін Скорсезе планує перейти до наступного проєкту: біографічного фільму про Френка Сінатру, у якому можуть зіграти Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс. Останнім режисерським втіленням була стрічка "Вбивці Квіткової Повні" 2023 року, яка зібрала 10 номінацій на Оскар, головні ролі виконали Ді Капріо, Лілі Гладстоун та Роберт Деніро.

Джерело: Gamesradar