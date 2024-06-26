sonyazhytkova .26 июня, 2024 4

Після десяти довгих місяців з моменту дебюту серіалу "One Piece", глядачі нарешті отримали перший погляд на акторів, які зіграють агентів групи мисливців за головами Baroque Works у другій частині популярного шоу.

"One Piece" швидко став хітом для Netflix після свого дебюту в 2023 році, зібравши 140 мільйонів годин перегляду лише за перший тиждень. Серіал, заснований на манзі, створеній Еїчіро Одою, розповідає про пригоди піратів "Солом'яного Капелюха", які шукають легендарний скарб One Piece, щоб зробити свого капітана Монкі Д. Луффі "Королем піратів".

Офіційний акаунт "One Piece" на платформі X (раніше Twitter) сьогодні вранці оголосив про нові ролі у другому сезоні. Серед нових акторів: Девід Дастмалчян ("Ніч з диявлом") як Містер 3, Камрус Джонсон ("Бетвумен") як Містер 5, Даніель Ласкер ("Виховані вовками") як Містер 9 і Джаззард Джаслін ("Воін") як Міс Валентайн.

У світі "One Piece", Baroque Works – це синдикат, створений Корсаром Крокодайлом для завоювання Королівства Арабаста будь-якими засобами, включаючи шпигунство, вбивства та саботаж. Фанати вперше побачили цю організацію в першій серії першого сезону, де Бен Кгосіморе зіграв роль Містера 7. Його персонаж був швидко переможений Ророноа Зоро (Маккеню) після відмови приєднатися до синдикату. Організація була згадана ще раз у другій серії, коли віце-адмірал Гарп (Вінсент Ріган) розслідував діяльність групи в Іст Блю. Проте більше жодних згадок про Baroque Works не було протягом решти першого сезону.

Джерело: Мovieweb