sonyazhytkova .4 апреля, 2025 10

Одна з найпотужніших процедурних драм "9-1-1", створена зірковим тріо — Раяном Мерфі, Бредом Фалчаком і Тімом Майніром — знову в строю. Серіал офіційно продовжили на дев’ятий сезон, що складатиметься з 18 епізодів.

Цей крок цілком очікуваний: попри зміну каналу, проєкт залишається хітом — як на телебаченні, так і в цифровому просторі, зокрема на Hulu. Сюжет серіалу зосереджений на повсякденному героїзмі лос-анджелеських поліцейських, пожежників, диспетчерів і парамедиків, а акторський склад продовжує вражати — серед зірок Анджела Бассетт, Пітер Краузе, Дженніфер Лав Г’юїтт, Олівер Старк, Райан Гузман та інші.

Після шести успішних сезонів на Fox, які завершилися закриттям проєкту, серіал отримав друге дихання на ABC — сьомий сезон стартував у 2024 році, а восьмий лише зміцнив позиції шоу, вийшовши на друге місце за кількістю глядачів та перше серед аудиторії 18–49 років.

Останній сезон підкинув фанатам чимало екшену — від нашестя бджіл-вбивць до посадки літака прямо на шосе у центрі Лос-Анджелеса. А фінал сезону запам’ятався навіть кросовером із іншим шоу Раяна Мерфі — "Doctor Odyssey".

Та це ще не все: наступного сезону до "9-1-1" приєднається новий спіноф "9-1-1: Нашвілл", де головну роль виконає Кріс О’Доннелл. Його персонаж — капітан пожежної частини та ковбой Дон Шарп, який веде за собою найзавантаженішу команду у місті музики. Але за зовнішнім героїзмом — власні таємниці...

Як бачимо, франшиза "9-1-1" лише набирає обертів — і якщо пожежі не згасають, а сирени не замовкають, це означає тільки одне: попереду ще більше драми, ризику й справжнього героїзму. Не перемикайте — найцікавіше ще попереду!

Джерело: Deadline