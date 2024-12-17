sonyazhytkova .17 декабря, 2024 7

Новий сезон стартує 16 лютого 2025 року і буде доступний для перегляду на каналі HBO та платформі Max. Окрім цього, творці представили офіційний трейлер, що вже встиг зацікавити фанатів.

Третій сезон популярного серіалу "Білий Лотос" обіцяє бути ще більш захоплюючим і драматичним. Дія відбуватиметься на розкішному курорті в Таїланді, де протягом тижня розгортаються складні історії гостей та працівників. В атмосфері елітного відпочинку поєднуються комедія і драма, що розкривають багатогранність людських відносин.

До нового сезону приєдналися численні відомі актори: Леслі Бібб, Керрі Кун, Волтон Гоггінс, Сара Кетрін Гук, Джейсон Айзекс, Лаліса Манобал, Мішель Монаган, Сем Нівола, Лек Патраваді, Паркер Поузі, Наташа Ротвелл, Патрік Шварценеггер, Тайм Таптімтонг та Еймі Лу Вуд.

Крім того, у серіалі можна буде побачити Ніколаса Дювернея, Арнаса Федаравічуса, Крістіана Фріделя, Скотта Гленна, Дома Хетракул, Джуліяна Костова, Шарлотту Ле Бон, Моргану О'Райлі та Шаліні Пейріс.

Сезон обіцяє стати ще більш масштабним і божевільним, залишаючи фанатів у напрузі до останнього моменту.

HBO також поділилися деякими деталями про персонажів нового сезону:

-Леслі Бібб втілить Кейт, одну з трьох подруг, які вирушили в подорож після довгої розлуки.

-Керрі Кун виконує роль Лорі, ще однієї з подруг.

-Волтон Гоггінс втілить Ріка Хетчетта, суворого чоловіка з непростим характером, який подорожує разом з дівчиною Челсі (Еймі Лу Вуд).

-Сара Кетрін Гук виконує роль Пайпер Ретліфф, студентки, що захоплюється релігієзнавством.

-Джейсон Айзекс зіграє її батька Тімоті Ретліффа, заможного бізнесмена, який приїхав на відпочинок з дружиною Вікторією (Паркер Поузі) та трьома дітьми.

До інших важливих персонажів приєдналися Мук (Лаліса Манобал), наставниця з оздоровчих практик, Срітала (Лек Патраваді), одна з власниць курорту, і Белінда (Наташа Ротвелл), знайома глядачам з першого сезону.

Майк Вайт, шоуранер серіалу, обіцяє, що новий сезон буде ще більш масштабним і динамічним. "Цей сезон точно перевершить всі очікування", — додає він, натякаючи на ще більшу глибину і божевільніші повороти сюжету.

Джерело: Deadline