sonyazhytkova .5 ноября, 2024 7

Стрічка, яка вражаюче стартувала на платформі в червні цього року, отримає сиквел. Хоча офіційних підтверджень від Netflix ще немає, актриса Береніс Бежо поділилася захоплюючими новинами, що незабаром розпочнуться зйомки "Під Парижем 2".

В інтерв'ю для La Tribune акторка зазначила: "У вересні 2025 року ми почнемо зйомки 'Під Парижем 2'. Це не буде просто продовження. Це зовсім інший фільм… але з акулою".

У першій частині фільму морський біолог Софія Асалас зазнає трагедії, втрачаючи чоловіка та команду під час невдалого занурення, коли величезна акула виходить з-під контролю і нищить усіх. Тепер Софія працює в акваріумі в Парижі, де активіст пропонує їй шанс допомогти акулі на ім'я Ліліт, винній у жахливому нападі. Ліхтарик Ліліт вказує на те, що вона застрягла у Сену, річці, що протікає через місто. Однак незабаром Софія розуміє, що ситуація набагато складніша, і вони, можливо, мають справу з істотою, яка виявляється розумнішою, ніж очікувалося.

Деталі про новий фільм поки що обмежені, і Береніс Бежо не розкрила додаткової інформації про сюжет.

Проте, кілька місяців тому режисер Ксав'єр Жан поділився своїм баченням розвитку сюжету для продовження. За його словами, нова частина фільму відбуватиметься в Парижі, повністю зануреному під воду. Це узгоджується з фіналом першої частини, де Ліліт та інші морські монстри завдають шкоди місту, напавши на плавців під час Парижського триатлону. У результаті Софія та ще один виживший, Аділь, приходять до тями і виявляють, що Париж затоплений. У фінальних титрах видно, що малюки Ліліт вже плавають у великих ріках міст, таких як Нью-Йорк, Лондон і Токіо.

Після виходу 5 червня 2024 року "Під Парижем" став одним із найпопулярніших фільмів року, з 84 мільйонами переглядів, половина з яких припала на перший тиждень. Стрічка утримувала лідерство у Топ-10 Netflix, що сприяло розмовам про сиквел, та отримала підтримку від знаменитостей, зокрема, Стівена Кінга.

"Під Парижем" також визнали одним з найкращих трилерів про акул останніх десятиліть, а деякі критики навіть назвали його найкращим фільмом про акул з часів "Щелеп" Стівена Спілберга. Проте глядачі були менш вражені, поставивши стрічці лише 30% схвалення на Rotten Tomatoes.

Джерело: Мovieweb