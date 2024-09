sonyazhytkova .7 сентября, 2024 6

Телешоу, яке наразі не має назви, зосередиться на резонансній справі вбивства Мердо. Проєкт розробляють Майкл Д. Фуллер ("Quarry", "Rectify") та Ерін Лі Карр ("Britney vs Spears", "I Love You", "Now Die"), які є шоураннерами та співавторами серіалу.

Серіал розповість про драматичну історію родини Мердо, що перевершує будь-які вигадки. Сюжет базується на багатогодинному журналістському розслідуванні Менді Матні, авторки популярного подкасту Murdaugh Murders, а також на ексклюзивних даних з тривалого слідства. Патрісія Аркетт втілить на екрані образ Меггі Мердо, дружини і матері, чоловік якої, Алекс Мердо, був засуджений за вбивство її та їхнього сина Пола. Алекс отримав два довічних терміни без можливості дострокового звільнення, і його спроба оскаржити вирок у січні була відхилена.

Цей проєкт знову з’єднає Патрісію Аркетт з командами Eat the Cat, Hulu та UCP після успішної співпраці над обмеженим серіалом "The Act", за який вона отримала премію Еммі за найкращу роль другого плану.



Серед її майбутніх проєктів – фільм "The Last Disturbance of Madeline Hynde", де вона з’явиться поруч з Джоді Комер під режисурою Кеннета Брана, а також трилер "They Will Kill You" у партнерстві з Зазі Біц. Нещодавно Аркетт продемонструвала свою майстерність у серіалах "Severance", "High Desert" та "Escape at Dannemora", за останній з яких отримала премії Золотий глобус, Critics Choice та SAG.

