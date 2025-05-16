sonyazhytkova .16 мая, 2025 8

"Нова епоха в Саннідейлі": улюблена франшиза "Баффі — переможниця вампірів" отримує свіже дихання. Hulu офіційно дав зелене світло пілотному епізоду оновленого серіалу, у якому зірка "Палійки" та "Зоряних війн" Райан Кієра Армстронґ втілить нову Обраницю — юну мисливицю, що постане у центрі наступного розділу "баффівського" всесвіту.

До серіалу повертається й сама Сара Мішель Ґеллар, яка не лише виконає знакову роль Баффі Саммерс, а й виступить виконавчою продюсеркою проєкту. Режисерське крісло посіла володарка "Оскара" Хлоя Чжао, а сценарій написали сестри Лілла та Нора Цукерман, які також долучились до виробництва.

Про нову героїню відомо небагато: вона — інтровертована старшокласниця, яку обирає доля. Символізм вибору акторки не залишився непоміченим — ритміка імен Райан Кієри Армстронґ і Сари Мішель Ґеллар звучить подібно, проте саме акторська майстерність юної зірки стала вирішальною.

Райан Кієрі Армстронґ вже встигла закарбуватися в Голлівуді — після прориву у фільмі "Очима собаки" з Амандою Сейфрід, вона з’явилася у "Воно 2", "Чорній вдові" та "Палійкі", де зіграла головну роль. На телебаченні її можна було побачити у серіалах: "Енн", "Американська історія жаху: Подвійний сеанс" і "Зоряні війни: Кістяк Команд" из Джудом Лоу.

Здається, нове покоління готується боротися з темрявою — і знову під проводом Баффі. Для когось це лише нова адаптація, а для інших — шанс знову опинитися в Саннідейлі, де підліткові драми переплітаються з нічними жахами. І хоча нова обраниця ще тільки вступає на свій шлях, фанати вже відчувають — магія повертається.

Джерело: Deadline