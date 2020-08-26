Анастасия Лях .26 августа, 2020 8

Издание WeGotThisCovered пустило слух, будто в триквеле «Дэдпула» может появиться Росомаха в исполнении Хью Джекмана.

Напомним, несколько лет назад Джекман заявил, что навсегда прощается с ролью Логана и больше в этом образе на экране не появится. Последним фильмом про Росомаху и с участием Росомахи стал «Логан» 2017 года.

По слухам, речь идет о камео. К тому же есть вероятность, что Хью Джекман предстанет не столько в образе Росомахи, сколько в роли самого себя, и таким образом обыграется многолетнее шуточное противостояние Джекмана и Райана Рейнольдса, исполнителя роли Дэдпула.

«Дэдпул 3» уже находится в разработке, но даты релиза у триквела пока что нет.