Анастасия Лях .23 июня, 2020 9

Режиссер Майкл Манн не оставил идею экранизировать биографию легендарного итальянского автомобильного конструктора и предпринимателя Энцо Феррари.

Как сообщает Deadline, многолетний проект наконец сдвинулся с мертвой точки. На главную роль подписался Хью Джекман. А права на дистрибуцию приобрел сервис Amazon.

Сюжет, в основу которого легла книга Брока Йейтса «Энцо Феррари: Человек и машина», расскажет не всю жизнь Феррари, а лишь об одном инциденте. История сосредоточится на трагедии, произошедшей летом 1957 года на соревнованиях Mille Miglia, во время которых погибли гонщик Ferrari и несколько зрителей. В итоге Энцо Феррари был обвинен в непредумышленном убийстве.

Также сюжет коснется непростых отношений героя с женой и некоторых неприятных фамильных тайн семейства Феррари. Съемки запланированы на 2021 год. Даты релиза пока нет.

Напомним, в прошлом году на экраны вышел фильм Джеймса Мэнголда «Форд против Феррари», посвященный гонке Ле-Ман 1966.