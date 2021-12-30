Таня Гончаренко .30 декабря, 2021 9

Популярный актер Хью Джекман, наиболее известный по роли Росомахи в фильмах о Людях Икс, заразился коронавирусом. В этом признался сам актер записав видеообращение, которое опубликовал в соц.сетях.

В связи с болезнью актера, сценический мюзикл "The Music Man" отменен до 1 января 2022 года. "Просто хотел, чтобы вы услышали это от меня. У меня положительный результат на COVID-19. Пока легкие симптомы, и как только я вылечусь... с нетерпением жду возвращения" - объяснил Джекман.

Билеты на праздничные показы постановки будут возвращены.