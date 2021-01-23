Анастасия Лях .23 января, 2021 7

Сыгравший в криминальной комедии «Джентльмены» Хью Грант снова поработает с режиссером Гаем Ричи, сообщает Deadline.

Актер подписался на участие в проекте под названием «Пять глаз», главная роль в котором отведена Джейсону Стэйтему. Это будет шпионский экшен про агента британской разведки, который должен остановить продажу высокотехнологичного оружия. Для выполнения миссии оперативник под прикрытием внедряется в окружение оружейного барона.

Должно быть, барона как раз и сыграет Хью Грант. Также в актерском составе значатся Джош Хартнетт, Обри Плаза и Кэри Элвес. Съемки запланированы на 2021 год и должны пройти на Ближнем Востоке.

Напомним, на февраль 2021 намечена премьера нового фильма Ричи «Гнев человеческий», ведущую партию в котором также исполнил Стэйтем.