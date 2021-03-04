Анастасия Лях .4 марта, 2021 3

Актер присоединился к касту проекта, основанного на настольной игре Dungeons & Dragons, сообщает Deadline.

Напомним, экранизация разрабатывается с 2019 года. Сюжетные детали держатся в секрете. Помимо Хью Гранта в актерском составе значатся Мишель Родригес, Крис Пайн, София Лиллис из дилогии «Оно», Джастис Смит из «Детектива Пикачу» и Реге Пейдж из сериала «Бриджертоны».

Предположительно Грант сыграет Венджера, родного сына Хранителя подземелья, который был главным антагонистом в мультсериале «Подземелье драконов», который выходил в первой половине 80-х на канале CBS.

В режиссерском кресле, как мы уже писали, находятся Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, известные по комедийному экшену «Ночные игры». Съемки должны стартовать в ближайшее время в Белфасте.