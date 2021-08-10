Анастасия Лях .10 августа, 2021 6

В интервью Entertainment Tonight актер рассказал, что хотел бы сняться в сольном приквеле фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который пролил бы свет на то, как его персонаж Бладспорт ранил Супермена пулей из криптонита.

В «Мисси навылет» мы видим Бладспорта в тюрьме. Он отбывает срок за попытку убить Человека из стали. Но как, почему и зачем он это сделал, не объясняется. Эльба говорит, что с удовольствием снялся бы в предыстории, которая растолкует, что именно произошло между Суперменом и Бладспортом.