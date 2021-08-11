Анастасия Лях .11 августа, 2021 9

Идрис Эльба, которого сейчас можно наблюдать в комедийном экшене «Отряд самоубийц: Миссия навылет», присоединился к актерскому составу продолжения «Ежика Соника». Об этом актер сообщил у себя в Твиттере.

Эльба озвучит Ехидну Наклза. В видеоиграх Наклз поначалу был противником Соника. Злодей Доктор Роботник обманом заставил Наклза считать Соника врагом, но затем еж и ехидна помирились и стали друзьями и соратниками.

Как и Соник, Наклз обладает суперспособностями. В частности, сверхсилой и умением скользить по воздуху.

Напомним, оригинальная экранизация популярной игры вышла на экраны в 2020 году и получила теплый прием от критиков. Роботника сыграл Джим Керри, который повторит эту роль и в сиквеле. Релиз продолжения намечен на 7 апреля 2022.