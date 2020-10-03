Анастасия Лях .3 октября, 2020 3

Как пишет Deadline, звезда «Лютера» исполнит главную роль в новом проекте Бальтасара Кормакура, режиссера «Эвереста», «Контрабанды» и комедийного боевика «Два ствола».

Это будет триллер под названием «Зверь», в котором герою Эльбы придется противостоять голодному льву. Инсайдеры сравнивают предстоящий фильм с «Отмелью», где героиня Блейк Лайвли один на один противостояла прожорливой и свирепой акуле.

Сценарий напишет Райан Ингл, известный по триллеру «Воздушный маршал» и фантастике «Рэмпейдж». Сроки производства пока не уточняются.