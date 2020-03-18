Анастасия Лях .18 марта, 2020 4

Еще один актер написал в соцсетях, что заразился коронавирусом. Вслед за Томом Хэнксом и Ольгой Куриленко о неприятном диагнозе написал в Твиттере Идрис Эльба.

На своей странице актер написал, что получил результаты теста, и они оказались положительными. Эльба отметил, что пока что никаких симптомов вируса не испытывает, чувствует себя хорошо, но, естественно, пребывает в домашней изоляции.

Звезда «Лютера» призвал поклонников не паниковать и по возможности оставаться дома, быть максимально рациональными в этой непростой сложившейся ситуации.