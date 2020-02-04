Анастасия Лях .4 февраля, 2020 6

Популярная хоррор-серия видеоигр Silent Hill обзаведется новой киноадаптацией. Об этом рассказал режиссер предстоящего проекта Кристоф Ганс.

Кристоф Ганс — французский постановщик, снявший такие небезызвестные фильмы, как «Плачущий убийца», «Братство волка», «Красавица и чудовище» с Венсаном Касселем и Леей Сейду. Также Ганс является режиссером экранизации «Сайлент Хилл» 2006 года выпуска, где главную роль исполнила Рада Митчелл.

Отметим, что тот «Сайлент Хилл» получил от критиков низкие оценки, но фанатами игры был принят с восторгом.

О новой версии Ганс рассказал лишь то, что события вновь развернутся в маленьком американском городке, ужасы которого продиктованы пуританским образом жизни.