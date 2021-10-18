Таня Гончаренко .18 октября, 2021 6

На фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара", пожалуй, самый популярный сериал в последний месяц. Не удивительно, что за такой короткий срок, как сообщает Bloomberg, он принес для компании почти 900 миллионов долларов.

При этом, производство сериала стоило почти в 42 раза меньше - всего $21,4 миллиона.

"Этот южнокорейский сериал принес $891,1 млн прибыли уже за первый месяц. Производство этого шоу стоило всего $21,4 млн, или примерно $2,4 млн за серию. Эти данные касаются только первого сезона и вытекают из документа, в котором подробно раскрываются показатели эффективности Netflix для шоу" - пишется на Bloomberg.

Напомним, премьера сериала состоялась 17 сентября. за 23 дня, его посмотрели 87 млн подписчиков стриминга Netflix.

Отметим, что официально Netflix не разглашал такие данные и пообещал принять меры для защиты конфиденциальной информации в дальнейшем.