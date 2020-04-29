Анастасия Лях .29 апреля, 2020 10

Студия Lionsgate официально запустила в производство третью часть авантюрной франшизы о фокусниках-робингудах «Иллюзия обмана», сообщает Variety.

Над сценарием триквела поработает Эрик Уоррен Сингер, в арсенале которого тексты «Аферы по-американски », «Дела храбрых» и предстоящего сиквела «Лучшего стрелка». Сюжет пока что не разглашается. Неизвестно, кто займет режиссерское кресло и когда стоит ждать релиз.

Контракты с актерами тоже пока не подписаны, но студия планирует вернуть на экран всех главных звезд: Вуди Харрельсона, Джесси Айзенберга, Дэйва Франко и Марка Руффало (напомним, во втором фильме отсутствовал персонаж Айлы Фишер, его условно заменила героиня Лиззи Каплан).