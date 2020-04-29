Студия Lionsgate официально запустила в производство третью часть авантюрной франшизы о
Над сценарием триквела поработает Эрик Уоррен Сингер, в арсенале которого тексты «Аферы
Контракты с актерами тоже пока не подписаны, но студия планирует вернуть на экран всех главных звезд: Вуди Харрельсона, Джесси Айзенберга, Дэйва Франко и Марка Руффало (напомним, во втором фильме отсутствовал персонаж Айлы Фишер, его условно заменила героиня Лиззи Каплан).
ЗдОрово! Первый фильм вообще конфетка, второй послабее, но тоже смотреть можно. Потрясающий актерский ансамбль и в целом интересный сюжет, отличная операторская работа! Надеюсь, ошибки второй части будут учтены, и третий фильм снова порадует полноценной, крепкой и интригующей историей.