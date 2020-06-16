Анастасия Лях .16 июня, 2020 7

Что-то проекту явно не везет. Он уже несколько лет безуспешно пытается запуститься в производство. Сперва его покинул режиссер Стивен Спилберг, а теперь — сценарист Дэвид Кепп, пишет Collider.

Вернее, теперь об этом стало известно, но в действительности Кепп ушел из проекта еще в феврале, вслед за Спилбергом. Сценарист объяснил свое решение так: его уход предоставит новому постановщику полную творческую свободу и поможет придать старой франшизе поистине свежий взгляд и новое направление.

Напомним, после того, как режиссерское кресло покинул Спилберг, сохранив за собой продюсерские функции, постановщиком пятой части был назначен Джеймс Мэнголд, создатель «Логана» и «Форда против Феррари».

Детали сюжета не раскрываются. Известно лишь, что Харрисон Форд вновь наденет шляпу и возьмет в руки кнут. Релиз намечен на 29 июля 2022 года.