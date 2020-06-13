Анастасия Лях .13 июня, 2020 0

Журнал Empire составил рейтинг величайших героев в истории кинематографа, руководствуясь мнением читателей. Возглавил топ-50 авантюрный искатель древностей Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда.

Второе место досталось Эллен Рипли, героине Сигурни Уивер из хоррор-франшизы «Чужой». Также в рейтинг попали Марти МакФлай в лице Майкла Джея Фокса из фантастической трилогии «Назад в будущее», Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне и другие. Весь перечень появится в июльском номере журнала.

Напомним, что в настоящее время идет препродакшен пятого фильма об Индиане Джонсе. Режиссером назначен Джеймс Мэнголд, продюсирует Стивен Спилберг.