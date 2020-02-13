Анастасия Лях .13 февраля, 2020 4

Все-таки оскаровская статуэтка — не просто фигурка, которую можно поставить на полку и забыть. Победа на «Оскаре» дает коммерческие плоды.

Триумф южнокорейской картины «Паразиты», победившей в четырех номинациях (лучший фильм, лучший международный фильм, лучшая режиссура и лучший оригинальный сценарий), спровоцировал дополнительную волну зрительского интереса.

Так, как сообщает Deadline, в течение недели зрительский спрос на «Паразитов» на сайте по продаже билетов Fandango вырос на 443%, а на стриминговой платформе FandangoNOW продажи фильма возросли на 468%.

Трагикомичный социальный триллер Пона Джун-хо и без того продемонстрировал впечатляющий как для фестивальной неанглоязычной ленты результат в американском прокате, собрав 35 миллионов долларов. Но теперь касса «Паразитов» наверняка увеличится.

Напомним, канал HBO готовит англоязычный сериальный ремейк картины, одну из центральных ролей в котором может исполнить Марк Руффало.