Триумф южнокорейской картины «Паразиты», победившей в четырех номинациях (лучший фильм, лучший международный фильм, лучшая режиссура и лучший оригинальный сценарий), спровоцировал дополнительную волну зрительского интереса.
Так, как сообщает Deadline, в течение недели зрительский спрос на «Паразитов» на сайте по продаже билетов Fandango вырос на 443%, а на стриминговой платформе FandangoNOW продажи фильма возросли на 468%.
Трагикомичный социальный триллер Пона
Напомним, канал HBO готовит англоязычный сериальный ремейк картины, одну из центральных ролей в котором может исполнить Марк Руффало.