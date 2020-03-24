Анастасия Лях .24 марта, 2020 11

В Испании скончалась итальянская актриса Лючия Бозе, которая в 1950-х годах снималась у Феллини и Антониони.

О смерти актрисы сообщил ее сын. Лючии Бозе было 89 лет. Она заразилась коронавирусом, который перешел в вирусную пневмонию, что и стало причиной кончины.

Лючия Бозе была обладательницей титула «Мисс Италия» за 1947 год и одной из кинодив итальянского неореализма. На ее счету — роли в фильмах «Хроники одной любви» и «Дама без камелий» Микеланджело Антониони, «Нет мира под оливами» Джузеппе де Сантиса, «Смерть велосипедиста» Хуана Антонио Бардема, «Сатирикон» Федерико Феллини.