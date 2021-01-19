Анастасия Лях .19 января, 2021 12

Актер впервые появится в марвеловской вселенной. Хоук подписался на роль центрального антагониста в предстоящем сериале «Лунный рыцарь», сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, «Лунный рыцарь» — это история протагониста по имени Марк Спектор, бывшего морпеха и наемника, работающего сперва на ЦРУ, а затем на тех, кто больше заплатит. Одним из нанимателей Спектора был африканский террорист Рауль Бушман, который отправил героя в Египет на поиски некоей гробницы, полной золота и драгоценностей. Именно в Египте у Спектора проснулась совесть, но Бушман избил его до полусмерти и бросил в пустыне. Египтяне нашли Марка и отнесли в храм лунного бога Хонсу, который якобы воскресил наемника, но взамен на новую жизнь взял обещание верно служить. Так Спектор стал прислужник египетского бога и обладателем сверхспособностей, таких как бессмертие, сверхчеловеческая ловкость, ночное астральное зрение и способность при свете луны становиться невидимым.