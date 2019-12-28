Анастасия Лях .28 декабря, 2019 6

Канадский телеканал CBC в разгар рождественско-новогодних праздников показал «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке ».

Но в сиквеле не оказалось эпизода с участием Дональда Трампа. Если помните, там был фрагмент, в котором Трамп (тогда еще далекий от президентского кресла) встречает Кевина в исполнении Маколея Калкина в отеле и показывает тому дорогу в лобби.

О том, что канадское телевидение показало фильм без указанной сцены, сообщил сам Трамп, написав в Твиттере, что «картина уже никогда не будет прежней».

Руководство CBC заверило, что фрагмент был вырезан из фильма еще в 2014 году, то есть до президентства Трампа. И сделано это было не по политическим соображениям, а исключительно по коммерческой причине: чтобы отдать больше эфирного времени рекламным роликам.