Канадский телеканал CBC в разгар
Но в сиквеле не оказалось эпизода с участием Дональда Трампа. Если помните, там был фрагмент, в котором Трамп (тогда еще далекий от президентского кресла) встречает Кевина в исполнении Маколея Калкина в отеле и показывает тому дорогу в лобби.
О том, что канадское телевидение показало фильм без указанной сцены, сообщил сам Трамп, написав в Твиттере, что «картина уже никогда не будет прежней».
Руководство CBC заверило, что фрагмент был вырезан из фильма еще в 2014 году, то есть до президентства Трампа. И сделано это было не по политическим соображениям, а исключительно по коммерческой причине: чтобы отдать больше эфирного времени рекламным роликам.